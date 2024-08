Folge 396: Unter Druck

per Mail teilen

Hermanns Entschluss steht fest. Er will so bald wie möglich nach Namibia reisen, um Heinz den Kopf zu waschen. Doch erst einmal erwartet ihn im Rathaus richtiger Stress. Jeder will etwas von ihm, und dann kommt auch noch Schorsch und wirft ihm Vetterleswirtschaft vor.

Hermann entschließt sich, in der Mittagspause in den Löwen zu gehen. Paula findet, dass er ziemlich blass um die Nase ist. Und Bea ist sauer auf ihren Schwiegervater weil er wusste, dass ihr Vater vorhat, noch vor Ostern nach Berlin abzureisen. Und Hermann hat ihr davon nichts erzählt. Außerdem hat er Friedrich den Jahrmarkt nicht ausgeredet! Doch Hermann ist sich keiner Schuld bewusst.

Auch zuhause findet Hermann keine Ruhe. Toni hat ihn endlich aufgespürt, weil es im Sägewerk Probleme gibt. Eine Firma hat schon Regressforderungen angemeldet, weil Toni alleine gar nicht mehr mit der Arbeit nachkommt. Der Stress fordert bei Hermann seinen Tribut, er bricht zusammen. Die Ärztin kann nur feststellen, dass etwas mit seinem Herzen nicht in Ordnung ist - Hermann muss sofort ins Krankenhaus!