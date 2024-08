Folge 397: Schweren Herzens

Johanna ist völlig aufgelöst. Sie macht sich große Sorgen um Hermann, der immer noch im Krankenhaus ist. Und noch ist nicht klar, was er eigentlich hat. Was ist, wenn ihm etwas passiert? Als das Telefon klingelt, schreckt Johanna hoch. Vielleicht ist es eine Nachricht aus dem Krankenhaus? Aber es ist nur Frau Heilert, die gute Besserung wünschen will.

Johanna will zu Hermann ins Krankenhaus und zwar sofort! Aber Karl findet, dass das keine gute Idee ist. Johanna würde sich nur zu sehr aufregen und für seinen Vater wäre das dann wieder auch nicht gut. Also fährt Karl selbst hin. Beim Arzt lässt er nicht locker, er will wissen, was mit seinem Vater ist. Und Hermann hatte Glück. Er hatte keinen Herzinfarkt, aber er leidet unter Angina Pectoris. Das bedeutet, dass er endlich seine Lebensweise umstellen muss: mehr Bewegung und weniger, dafür gesünderes Essen!

Karl darf Hermann sogar am selben Tag mit nach Hause nehmen. Aber nach Afrika reisen, das darf Hermann jetzt nicht. Doch Johanna ist glücklich, dass sie Hermann wieder bei sich hat. Soll doch jemand anderes nach Afrika fliegen! Zuerst fragt sie Mechthild, aber die ist auf Konzertreise. Karl kann auch nicht, denn im Frühjahr ist auf dem Hof zu viel Arbeit, Bea muss Paula im Löwen vertreten und Bernhard hat gerade einen wichtigen Auftrag in der Firma. Johanna fasst einen Entschluss: Sie fliegt selbst nach Afrika!