Folge 328: Jedermannschießen

Leo hat Hermann überredet, sich beim Jedermannschießen des Schützenvereins auf ein "Duell" mit seinem Gegenkandidaten Brandner einzulassen. Da der Ausgang des Schießens als Vorzeichen für die Wahl gesehen werden kann, möchte Hermann auf keinen Fall verlieren. Deshalb schießt er hinter dem Hof auf leere Konservendosen. Karl ist wütend, weil das Vieh ganz unruhig wird.

Johanna fährt zum Weberhof und bringt Lioba Essen. Lioba sieht, dass Johanna Schmerzen im Arm hat, und bietet ihr einen Tee an. Als Johanna nicht hinsieht, streut Lioba noch etwas in den Tee. Kaum wieder zuhause angelangt, bricht bei Johanna plötzlich der Schweiß aus und sie ist völlig entkräftet. Schließlich zeigt sie Symptome einer schweren Grippe. Ob das etwas mit Liobas Tee zu tun hat?

Am nächsten Tag geht es Johanna wieder besser, und so macht sie sich mit Bea, Karl und Hermann auf den Weg zum Jedermannschießen. Bea möchte unbedingt den ersten Preis, ein Mountainbike. Doch keiner glaubt, dass sie so gut schießen kann. Hermann tritt gegen Brandner an, und der probiert prompt wieder fiese Tricks.