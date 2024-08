Folge 327: Das Siegerfoto

Johanna möchte Lioba aus dem Krankenhaus holen und sie auf dem Fallerhof einquartieren, bis es ihrem Bein besser geht. Hermann aber möchte Lioba auf keinen Fall auf dem Hof haben. Er macht Johanna eine Szene, aber diesmal bleibt sie stur. Doch ihr ganzer Einsatz ist schließlich umsonst, denn Lioba möchte auf den Weberhof zurück.

Hermann hat noch in der Nacht, wenige Stunden vor dem endgültigen Abgabetermin, seine Bewerbung als Bürgermeister im Rathausbriefkasten eingeworfen. Brandners Bewerbung kam zeitgleich an. So musste Herr Weiss das Los entscheiden lassen, in welcher Reihenfolge die Kandidaten auf dem Wahlschein stehen. Dabei hat Hermann das Nachsehen - er steht hinter Brandner auf Listenplatz 2. Ob das kein böses Vorzeichen ist?

Noch schlimmer wird es, als Brandner sein Wahlprogramm veröffentlicht. Auf den Handzetteln steht, dass sich ein Bauer als Bürgermeister nicht bewährt hat. Und dann findet Hermann noch an jedem einzelnen Baum der Allee zum Fallerhof ein Wahlplakat von Brandner. Der Wahlkampf geht in die heiße Phase.