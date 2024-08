Folge 323: Urlaubsreif

Eva macht Bernhard darauf aufmerksam, dass die Ferien anstehen. Sie findet, dass er und Albert im August verreisen sollten. Bernhard würde es viel besser gefallen, wenn Eva auch mitkommen könnte. Doch nachdem sie in ihren Terminkalender gesehen hat, ist klar, dass sie sich nicht so viel Zeit am Stück frei nehmen kann. So beschließen sie, Wochenend-Kurztripps zu machen. Schon am nächsten Wochenende soll es losgehen - nach London!

Auch Bea hat sich freigenommen - allerdings nur, um Karl auf dem Hof zu helfen. Als Karl lange nicht vom Feld zurückkommt, macht sich Bea Sorgen. Sie fährt mit dem Traktor los, um nach ihm zu sehen. Sein Heuwagen hängt mit einer ordentlichen Schieflage im Hang. Da kommt Bea die rettende Idee, den Hänger auch an ihrem Traktor zu vertäuen. Gemeinsam schaffen sie es, Hänger samt Ladung aus dem Hang zu ziehen.

Ludwig findet im Sägewerk auf dem Schreibtisch von Franz Angebote von Hotels, die zum Verkauf stehen. Da ihn Franz dabei ertappt, kann er nicht zu Ende lesen. Doch seine Neugierde ist geweckt. Als er es Toni erzählt, keimt in beiden der Verdacht, dass Franz die Säge zugunsten eines Hotels verkaufen möchte. Jetzt, wo Wilhelm nicht mehr lebt, der einen Verkauf immer zu verhindern wusste! Aber sie vertrauen auch darauf, dass Hermann von seinem Mitspracherecht Gebrauch macht.