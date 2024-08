Folge 322: Stammgast

Johanna macht sich ausgehfein. Sie will gemeinsam mit Leni zu den Landfrauen in den Löwen, um den anstehenden Bazar zu besprechen. Deshalb denkt sie auch zunächst, dass es Leni ist, die mit dem Auto vorfährt und an der Türe läutet. Als Johanna aber nach unten kommt und ihrem Gast plötzlich gegenübersteht, erlebt sie eine Überraschung. Denn es ist gar nicht Leni, sondern Tony Marshall! Dieser möchte ein paar erholsame Tage auf dem Fallerhof verbringen.

Johanna lässt es sich am Abend nicht nehmen, zu kochen. So sitzt der prominente Besucher bei den Fallers in der Stube und erzählt, dass er froh ist, wieder hier zu sein. Er möchte einmal richtig ausspannen. Deshalb traut sich Johanna auch nicht, ihn zu fragen, ob er als Stargast dem morgigen Bazar zugunsten der Behindertenwerkstätten zum Erfolg verhelfen möchte.

Bis zum nächsten Morgen hat es sich natürlich auch bis zu Leni herumgesprochen, wer auf dem Fallerhof zu Gast ist. Sie stürmt alsbald herein und will unbedingt Tony fragen, ob er nicht beim Bazar auftritt. Doch Johanna möchte nicht, dass er so genötigt wird. Schließlich soll er sich richtig erholen. Da gesteht Leni, dass sie schon überall verbreitet hat, dass Tony Marshall kommt! Johanna kann es nicht fassen. Obwohl ihr der Erfolg des Bazars sehr am Herzen liegt, besteht sie darauf, dass Leni wieder fährt, ohne Tony zu fragen.