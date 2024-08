Folge 314: Hamster und andere Helden

Karl arbeitet im Brunnengang. Nach einer Zeichnung von Albert baut er für dessen Hamster Herkules ein Labyrinth. Albert besucht unterdessen seinen Opa im Rathaus. Natürlich hat er auch seinen Hamster dabei. Auf der Rückfahrt passiert es dann: Als Hermann und Albert auf dem Fallerhof ankommen, ist der Käfig leer. Der Hamster hat sich irgendwo im Auto verkrochen. Schnell wird klar, dass die Haustierrettungsaktion kein leichtes Unterfangen wird. Kati erzählt wenig feinfühlig die Geschichte vom Marder, der unter ihrer Kühlerhaube verschmorte. Hermann rettet die Situation und erklärt, dass er nötigenfalls das ganze Auto auseinander nehmen wird.

Am nächsten Morgen bringt Hermann sein Auto in die Werkstatt zu Herrn Müller - eine Paraderolle für das komödiantische Talent Andreas Müller, der den Werkstattbesitzer spielt. Herr Müller hat sich in Hamster und Wagen hineinversetzt und will die Sache systematisch angehen. Als Hermann ins Rathaus kommt, erwarten ihn neue Probleme. Der Landrat wartet bereits ungeduldig im Bürgermeisterbüro. Er erklärt Hermann, dass wegen der Geschichte mit dem Gewerbegebiet keine disziplinarischen Folgen zu befürchten seien. Was aber soll der Artikel in der Zeitung? Hermann hat den Artikel noch nicht gesehen, erschrickt aber, als er ein grimmiges Portraitfoto von sich in auf der Titelseite der Zeitung entdeckt - inklusive saftiger Überschrift. Im Hinausgehen rät ihm der Landrat, sich eine erneute Kandidatur gut zu überlegen!

In der Zwischenzeit hat Herr Müller das Auto nahezu vollständig zerlegt, allerdings ohne Erfolg. Der kleine Ausreißer mit dem großen Namen bleibt verschwunden. Als Frau Heilert die Geschichte zufällig mitbekommt, hat sie eine Idee. Ob durch ihren Plan der Faller-Hamster in die Hamster-Falle geht?