Folge 313: Das Verhör

per Mail teilen

Hermann beeilt sich mit dem Frühstück, denn er hat noch viel Arbeit vor sich. Karl meint, dass er sich ruhig mehr um das sorgen sollte, was der Sturm dem Fallerschen Wald angetan hat, als sich immer nur um andere zu kümmern. Doch Hermann eilt los, schließlich warten noch wichtige Amtsgeschäfte auf ihn: Auf dem Fußballplatz ist ein Tor kaputt, das möchte er inspizieren.

Auch auf dem Amt gibt es Unmut darüber, dass sich Hermann derzeit um jede Kleinigkeit kümmert. Denn es sind am Ende oft Herr Weiss und Frau Heilert, die sich dann um alles kümmern müssen. Doch freut sich Frau Heilert auch, als ihr Chef anscheinend endlich die Anerkennung für seine ganze Arbeit nach dem Sturm bekommen soll. Schließlich hat sich ein Herr aus dem Landratsamt angekündigt. Hermann ahnt, dass dieser Besuch wenig erfreulich sein könnte. So ist es schließlich auch. Der Herr vom Landratsamt macht Hermann klar, dass die Sache mit dem Gewerbegebiet noch lange nicht vom Tisch ist und dass ein Disziplinarverfahren wegen Vorteilnahme im Amt droht. Dies kann bis zur Entfernung aus dem Amt führen. Nach diesem unerfreulichen Besuch gerät Hermann ins Grübeln. Wer hat ihn wohl beim Landratsamt angeschwärzt?

Auch Paula fühlt sich nicht besonders. Von Bea auf ihre Laune angesprochen meint sie, dass sie alles so satt hat. Das Leben kann doch nicht nur darin bestehen, Gläser zu spülen und Tagesgerichte zu servieren. Bea meint, dass man nie zu alt ist, im Leben noch was zu ändern. Sie hat tolle Ideen, was man alles aus dem Löwen machen kann: Vielleicht eine Spielhölle? Eine Disko? Oder gar ein Internetcafe?