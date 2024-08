Zwei Gesichter

per Mail teilen

Eva fährt in Katis alte Wohnung, um ihre Sachen zu packen. Als sie dort ankommt muss sie erstaunt feststellen, dass Kati in der Wohnung ist - sie hat den Umzug mit Matthias abgesagt. Sein merkwürdiges Verhalten in der letzten Zeit macht es ihr unmöglich, mit ihm unter einem Dach zu wohnen.

In der Praxis begrüßt Duffner Kati, als sei alles in bester Ordnung. Er ist sicher, dass Kati ihre Entscheidung noch einmal überdenken wird. Doch Kati sieht das anders: sie will reden und zwar Klartext. Sie ist nicht bereit länger Matthias Spiel mitzuspielen. Nachdem Duffner den letzten Patienten verabschiedet hat, zeigt er Kati ein Gesicht, bei dem ihr Angst und Bange wird.

Völlig aufgelöst macht sich Kati auf den Weg zum Fallerhof. Johanna kann kaum glauben, was ihre Tochter ihr berichtet. Kurze Zeit später steht Matthias vor der Tür.

Überraschend taucht Heinz auf dem Hof auf. Er macht einen sehr niedergeschlagenen Eindruck und Wilhelm bittet ihn, doch endlich zu erzählen, was ihn so bedrückt. Der alte Faller ist alles andere als erfreut, als er erfährt, dass Heinz mit seinem Priesteramt hadert. Er ahnt, dass Mechthild in diesem Konflikt eine nicht unbedeutende Rolle spielt.