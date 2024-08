Hausordnung

Johanna kurt in Baden-Baden und auf dem Fallerhof herrscht das reinste Chaos! Karl, der fürs Kochen zuständig ist, findet kaum noch sauberes Geschirr, da Hermann es mit seinem Part - dem Geschirrspülen - nicht so genau nimmt! Dafür hat der Herr Bürgermeister mittlerweile den Kampf mit der Waschmaschine aufgenommen, denn saubere Hemden sind inzwischen ebenfalls Mangelware!

Als Monique in den Brunnengang kommt stellt sie entsetzt fest, dass die Tiefkühltruhe offen steht. Alles, was Johanna in mühevoller Arbeit für die beiden vorgekocht hat, ist aufgetaut. Als Karl und Hermann herbeieilen, um sich die Bescherung anzusehen, entbrennt direkt wieder ein Streit um die Aufgabenverteilung in der Männerwirtschaft. Monique kann die Kabbelei zwischen den beiden schnell bremsen, denn sie bietet ihnen an, künftig die Sorge für das leibliche Wohl zu übernehmen.

Johanna quält sich inzwischen mit ihren Kuranwendungen. Obwohl sie gehofft hatte, sich nach einer Woche schon besser zu fühlen, hat sie starke Rückenschmerzen. Dr. Wohlers beruhigt die ungeduldige Patientin und erklärt ihr, dass die Schmerzen eine völlig normale Reaktion auf die Therapie seien.