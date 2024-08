Tapetenwechsel

per Mail teilen

Eigentlich ist Johanna viel zu sehr mit ihrer Abreise nach Baden-Baden beschäftigt, als dass sie sich so richtig über den Besuch ihrer Kinder zum Muttertag freuen könnte. Karl hat Blümle besorgt und seiner Mutter einen schicken Seidenschal gekauft, mit dem sie sich auch im Weltbad sehen lassen kann, Albert hat ein Gedicht gelernt und auch Kati platzt noch rechtzeitig in die Küche, während Johanna Hermann gerade in die hohe Kunst des Wäschewaschens einführt.

Als Bernhard auch noch auftaucht, erkundigt er sich gleich nach der Mutter seines Sohnes. Als er sie mit Albert im Stall trifft, ist der übliche Streit zwischen den beiden vorprogrammiert. Hilflos steht Albert zwischen den Fronten.

Eva hat nach einer ausufernden Studentenparty den Muttertag völlig vergessen. Völlig verkatert zieht sie sich die Decke wieder über den Kopf: An Aufstehen ist gar nicht zu denken. Als sie sich aufrafft, ihre Oma wenigstens telefonisch zu verabschieden, trifft sie im Flur auf Matthias. Seine Versuche, ihr doch ein gemeinsames Familienleben schmackhaft zu machen sind wirklich das letzte, was Eva jetzt gebrauchen kann.

Endlich gelingt es Hermann, seine nervöse Frau ins Auto zu setzen. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg nach Baden-Baden. Kaum ist Johanna aus dem Haus, nimmt die Männerwirtschaft ihren Lauf!