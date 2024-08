Folge 537: Zwischen Baum und Borke

Serie D 2006

Zwischen Baum und Borke

Bea möchte ihre eingekauften Lebensmittel einräumen. Mit dem Gefrierschrank gibt es allerdings ein Problem – er ist voll mit eingefrorener Kürbissuppe, die vom Hofladenfest übrig geblieben ist. Natürlich geraten Bea und Johanna wieder aneinander. Karl versucht, Johanna zu beschwichtigen.

Sophie möchte einen Tag Urlaub nehmen. Toms erste Tour mit dem Käsewagen steht an und sie würde ihn gerne begleiten. Karl passt dieser Spontantrip eigentlich gar nicht in den Kram. Aber seit sich Sophie mit Tom versöhnt hat, gefällt sie ihm viel besser. Und so gibt ihr Karl frei.

Franz erfährt im Löwen, dass es in der Säge gerade nicht so gut läuft. Da Matthias immer noch ohne Arbeit ist, keimt in seinem Vater eine Idee. Als Franz nach Hause kommt, spricht er mit Heinz. Geschickt lenkt er das Gespräch so, dass Heinz schließlich vorschlägt, dass Matthias die Säge übernehmen soll.