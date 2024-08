Weihnachtschaos

Allem Anschein nach, wird der Anbau nun doch nicht rechtzeitig zu Weihnachten fertig. Da kann Karl sich mit seiner Bautruppe noch so mühen. Trotzdem: Johanna möchte einen Weihnachtsbaum. Und zwar genau da, wo er hingehört - im Fallerschen Wohnzimmer. Dort aber stapeln sich kistenweise neue Möbel, vom Baudreck einmal ganz abgesehen. Weihnachten droht im Chaos unterzugehen. Dann erreicht Johanna ein Anruf ihres Schwagers Franz, der die ganze Familie zum Weihnachtsessen ins Gesindehaus einlädt und Johanna sagt zu!

Es war für beide nicht leicht, aber Eva und Tu haben sich ausgesprochen - Tu kommt tatsächlich in den Löwen zurück. Eva merkt schnell, dass in den letzten Wochen irgendetwas vorgefallen sein muss, wovon Tu ihr nichts erzählen möchte. Doch was auch immer das war, es tritt in den Hintergrund, als die Stammtischler eintreffen und sich sichtlich freuen, dass ihr Lieblingskoch wieder da ist.

Seit Wochen freut sich Tayo darauf, mit den Fallers Weihnachten feiern zu können. Zusammen mit Sebastian wird er sogar den Baum fürs Fest aus dem Wald holen. Sebastians Auswahlbaum irritiert Tayo - bis er das kleine Geheimnis um den Weihnachtsbaum der Fallers erfährt.