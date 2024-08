Vater und Sohn

Johanna macht sich allergrößte Sorgen um ihren Brummel: Er musste mit Wundbrand in die Klinik eingeliefert werden. Ausgerechnet jetzt, da Bernhard mit seinem Sohn Marius auf den Hof kommen möchte, ist der Uropa nicht da. Und die Nachrichten, die sie aus dem Krankenhaus bekommt, sind alles andere als aufmunternd. Als ob das für Johanna nicht schon genug Aufregung wäre, hält der Tag noch ganz andere Hürden für sie bereit.

Eva versucht, eine Stundung für ihre Steuerschulden zu bekommen. Doch obwohl sie alles versucht, kündigt ihr der Beamte eine Zwangsvollstreckung an. Evas Dilemma ist, dass sie Andreas noch nichts von der Nachforderung erzählt hat, weshalb sie ihn auch nicht um Rat fragen kann. Am liebsten wäre ihr, sie könnte die ganze Angelegenheit erledigen, ohne dass überhaupt jemand von ihren Schwierigkeiten erfährt. Doch diese Last zwingt die Wirtin allmählich in die Knie.

Frau Heilert wird so langsam von Panik gepackt: Noch immer hat sie die Akten von Hermann nicht zurückbekommen und wenn die nicht bald wieder an Ort und Stelle stehen, kann sie das zwar nicht Kopf und Kragen kosten, wohl aber ihren Job.