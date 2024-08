Perspektiven

per Mail teilen

Seit Sebastian mit Jenny zusammen ist, vertraut Karl seinem künftigen Schwiegersohn mehr und mehr Arbeiten auf dem Hof an. Obwohl Sebastian immer gerne mit anpackt, bringt ihn die Selbstverständlichkeit, mit der Karl ihn in die Hofarbeit einplant, oft auch in die Bredouille: Jenny passt das nämlich überhaupt nicht. Sie hat mit Sebastian ganze eigene Pläne und die finden weit weg vom Fallerhof statt: Jenny möchte ein Auslandspraktikum machen - und Sebastian muss mit!

Ein Vortrag über Gläserne Produktion, den Johanna zusammen mit ihren Landfrauen in Freiburg besucht hat, hat sie vollends begeistert. Mit den daraus gewonnen Erkenntnissen rennt sie zwar bei ihrer Schwiegertochter offene Türen ein, ihrem Sohn Karl braucht sie damit aber nicht zu kommen. Kameras in seinem Stall? Soweit kommt's noch! Johanna ahnt nicht, dass sie heimliche Verbündete hat.

Bea und Monique haben Grund zu feiern: Der Zertifizierung des Wonnepfads als Premiumwanderweg steht nichts mehr im Wege - jedenfalls fast. Eine letzte kleine Hürde muss Bea noch überwinden: Sie muss Karl überreden, noch ein, zwei Wegweiser zu schnitzen.