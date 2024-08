Goldige Oldies

Momentan ist Karl auf keine seiner beiden Frauen wirklich gut zu sprechen. Bea hat wieder einmal keine Zeit, ihm auf dem Hof zu helfen, der neue Tourismus-Prospekt geht vor. Und Jenny geht seiner Meinung nach schon mit dem Start ihres Jurastudiums viel zu lässig um! Das kann ja nichts werden, wenn man schon am ersten Tag bis mittags schläft! Doch weder Bea noch Jenny lassen sich von Karls morgendlicher Miesepeterei beeindrucken und gehen ihre eigenen Wege. Wie immer.

Am Stammtisch staunt man nicht schlecht, als Schorsch mit einem Rollator in den Löwen kommt. Und es sieht so aus, als würde er diesen nach seinem Sturz auch noch ein Weilchen brauchen. Schorsch musste rasch feststellen, dass es in Schönwald gar nicht so einfach ist, sich mit solch einem Handicap barrierefrei zu bewegen. Erst in solchen Situationen fällt einem plötzlich auf, wie hoch Bürgersteige tatsächlich sind. Die Hoffnungslosigkeit seines alten Freundes rührt Hermann sehr - und lässt ihn handeln!

Celine muss unbedingt auf andere Gedanken kommen und macht mit Albert eine kleine Mountainbike-Tour. Für sie steht heute nämlich Anatomie auf dem Lehrplan, und diesmal mit einem Thema das der jungen Medizinstudentin doch ein wenig Magenschmerzen bereitet: Sie muss das erste Mal sezieren!