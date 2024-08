Folge 766: Schwerstarbeit

Deutschland 2013

Endlich zieht Andreas zu Eva ins Leibgedinghaus. Den Umzug hatten sich die beiden allerdings etwas leichter vorgestellt. Nachdem aber die Umzugshelfer allesamt abgesagt haben, müssen die beiden Andreas‘ Hausrat wohl oder übel alleine schleppen. Und was sich in so einem Junggesellenhaushalt so alles ansammeln kann, das findet Eva schon sehr erstaunlich...

Die Zeit bis Ostern kommt Hermann noch wie eine Ewigkeit vor und mittlerweile wünscht er sich, er hätte sich nie auf diese ganze Abnehmaktion eingelassen. Zu Essen bekommt er nichts Handfestes, abgenommen hat er trotzdem nicht und sein Blümle ist sauer auf ihn! Dass am Ende gar der alte Zimmermann den Kampf gegen die Pfunde gewinnen könnte – daran mag er gar nicht denken. Zum Glück hat Hermann eine energische Schwiegertochter, und die weiß genau, wie man den Altbauern in Bewegung bringt

Von heftigen Rückenschmerzen geplagt kommt Murat überraschend in Katis Praxis. Leider hat sie nur wenig Zeit, sich um ihren Liebsten zu kümmern, da die nächste Patientin bereits in der Tür steht. In der Hektik bemerkt Murat nicht, dass ihm sein Handy aus der Tasche gerutscht ist...