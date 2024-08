Im falschen Film

per Mail teilen

Altersfreigabe: ab 0 (verfügbar von 0 Uhr bis 24 Uhr)

Von "kürzer Treten" ist bei Johanna wieder einmal überhaupt nichts zu spüren. Als sie von ihrem Termin in Freiburg zurückkommt, ist sie sogar noch um ein Amt reicher: Johanna ist jetzt "Botschafterin für Agrarprodukte aus der Region". So ganz wohl ist ihr zwar nicht, aber wenn die Familie mitzieht, wird sie es schaffen, auch das noch mit allem anderen unter einen Hut zu bringen. Als Hermann ausgerechnet von Leni von Johannas neuem Posten erfährt, fällt er aus allen Wolken. Zeit für einen spontanen Familienrat. Und der hat's in sich!

In Karls Stall hängt eine Kamera, die ihn bei seiner täglichen Arbeit beobachtet, und Karl hat keine Ahnung davon. Als er durch Zufall erfährt, dass seine Kühe im Internet zu bewundern sind, kann er sich schon vorstellen, wer dahinter steckt: Albert hat die Kamera offensichtlich installiert, obwohl Karl strikt dagegen war - entsprechend sauer ist er jetzt. Als aber auch herauskommt, dass nicht nur Bea, sondern auch noch Johanna hinter dem Projekt stecken, rastet Karl aus. Er war wieder einmal der einzige, der von nichts wusste. Aber wie auch immer - das Ding muss weg.

Eva wundert sich, dass Tu die Fotos für die Ausstellung, die sie ihm per Mail geschickt hat, noch nicht bekommen hat. Schnell schickt sie ihm eine weitere Mail und merkt zu spät, dass sie versehentlich auch die Bauchtanzfotos an Tu geschickt hat. Während sich Andreas die Folgen dieses Missgeschicks amüsiert ausmalt, hat Eva Angst, dass die Fotos im Löwen die Runde machen. Eva gerät in Panik.