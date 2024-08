Offene Geheimnisse (WDH)

per Mail teilen

Die Familie ist gespannt, wie lange Jenny und Sebastian ihr „Geheimnis“ noch für sich behalten wollen. Mittlerweile fällt es vor allem Karl schwer, so zu tun, als wisse er von nichts. Als Sebastian schließlich zufällig mitbekommt, dass alle längst Bescheid wissen, fällt er aus allen Wolken. Dass allerdings ausgerechnet sein bester Freund der Verräter war, macht ihn stocksauer - seinetwegen hat sich Sebastian nun vor der Familie wochenlang zum Affen gemacht…

Toni, der den Vorsitz des Heimatvereins zugunsten des Vorsitzes seines Biker-Clubs aufgegeben hat, kommt in arge Erklärungsnot. Am Stammtisch glaubt nämlich niemand, dass Tonis „Chapter 007“ tatsächlich existiert. Und dass er dort der erste Vorsitzende ist schon gar nicht. Da hilft nichts: Toni braucht Beweise für die Existenz seines Chapters und sucht in Andreas einen Verbündeten.

Lioba schwant Schlimmes! Immer wieder weist sie Karl darauf hin, dass sie den Hof „nicht mehr hören“ könne. Was Lioba damit meint, ist ihm allerdings ein Rätsel und irgendwie auch egal. Er hat zuviel um die Ohren, als dass er sich um Lioba und ihre Orakel kümmern könnte. Doch dann stellt sich heraus, dass die Kräuterfrau wieder einmal Recht hatte und Karl entdeckt nach und nach das ganze Ausmaß der Katastrophe…