Vorsicht, Baustellen!

Dass Sebastian lieber mit Jenny nach Freiburg zum Shoppen fährt, als für sie Holz zu machen, ist Lioba ein Dorn im Auge. Doch so sehr sie auch versucht, ihn von seiner Freundin fernzuhalten - diesmal gelingt es ihr nicht. Sowieso scheint ihr Bub für sie verloren: Jenny hat einen Praktikumsplatz in einer Freiburger Anwaltskanzlei und will mit Sebastian zusammenziehen.

Heinz und Franz brauchen ein neues Sofa. Während Franz von einer Wohnlandschaft träumt, ist Heinz eher für etwas Einfacheres. Wenn man da von Sofaphilosophie sprechen kann, könnte die bei den zweien unterschiedlicher nicht sein. Nach langem Hin und Her können die Brüder sich dann doch noch einigen - sie bauen ihr Sofa selbst. Und zwar gemeinsam. Heinz lernt seinen Bruder Franz von einer ganz neuen Seite kennen.

Das Fichtenholz, das Karl für den Umbau braucht, steht im Hexenloch an einem Hang. Die Familie ist wenig begeistert davon, dort das Holz zu holen. Viel zu gefährlich! Doch Karl weiß genau, was er tut. Riedles Vorschlag, das Holz mit dem Vollernter aus dem Fallerwald zu holen spricht sich schnell herum und Karl bekommt Gegenwind von seinem Bruder.