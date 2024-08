Funkstille

per Mail teilen

Auch kurz vor Weihnachten wohnt Bea noch immer im Löwen. Mit der Arbeit in der Dorfkneipe versucht sie, sich von den Streitigkeiten mit Karl zwar abzulenken, aber so richtig gelingen will ihr das nicht. Obwohl Tu mit Engelszungen versucht, Bea dazu zu überreden, den ersten Schritt zu tun und auf Karl zuzugehen, bleibt Bea stur. Karl allerdings auch. Der kämpft auf dem Hof nicht nur mit der ganzen Arbeit, sondern auch mit den Vorwürfen und Erwartungen seiner Familie. Und er glaubt fast nicht mehr daran, dass Bea zurückkommt...

So voller Vorfreude auf Weihnachten hat Andreas seine Eva noch nie erlebt. Doch dieses Weihnachtsfest ist schließlich das erste, das die beiden mit ihrer kleinen Carlotta feiern, und schon deshalb etwas ganz Besonderes. Da kann Andreas mit dem kleinen Plastikbaum vom Vorjahr nicht punkten. Eva wünscht es sich diesmal so richtig festlich im Leibgedinghaus: mit selbstgebasteltem Weihnachtsschmuck und vor allem mit einem richtigen, echten Weihnachtsbaum. Und den wird Andreas selbst schlagen - in Karls Wald.

Sehr zum Amüsement seiner restlichen Mitbewohner posiert Franz vor dem Spiegel und probiert neue Hemden an. Statt Bewunderung erntet er von Heinz und Matthias jedoch nur Spott. Doch auch für seinen Bruder hat der modebewusste Franz mehrere Outfits bestellt. Denn wenn einer ein Umstyling dringend nötig hat, dann ist es Heinz. Und da lässt sich Franz nicht lumpen.