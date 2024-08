Der Vergessliche

per Mail teilen

Sophie fühlt sich auf ihre Prüfungen ganz gut vorbereitet. Trotzdem kann der ein oder andere Blick in ihre Bücher bestimmt nicht schaden. Lang ist es ja nicht mehr hin bis zu ihrem Abschluss. Doch eins ums andere Mal versucht Toni, ihr andere Aufgaben zu geben. Irgendwie scheint er mit schlauen Büchern und zielstrebigen Azubinen auf Kriegsfuß zu stehen. Doch dann kommt etwas ans Licht, was Tonis gerne unter den Tisch gekehrt hätte und Sophies Zukunftsplanung komplett auf den Kopf stellt.

Eva findet, dass die Preise für den Mittagstisch im Löwen zu hoch sind. Tu aber ist davon überzeugt, dass die Spezialitäten, die er anbietet, den Preis allemal wert sind. Bedauerlicherweise schlägt sich diese Einstellung auf den Umsatz nieder, denn der Mittagstisch wird nur von wenigen Gästen angenommen. Auch den Stammtischlern gehen die neuen Preise über ihre Verhältnisse. Eva hat jedoch eine scheinbar lukrative Idee, mit der sie bei Tu auf heftigen Widerstand stößt.

Johanna glaubt, ihren Augen nicht zu trauen, als Hermann ihr bei ihrer Rückkehr aus Wien, entgegenläuft. Der Rollstuhl ist weg - das Krankenbett ist aus dem Wohnzimmer ebenfalls verschwunden. Angespornt durch die Freude darüber stürzen sich Karl und Johanna sofort wieder in die Arbeit und beginnen damit, das Wohnzimmer wieder in seinen Urzustand zurückzuversetzen. Bea kapselt sich in der Trauer um ihren Vater komplett ab. Der Einzige, der Zugang zu ihr findet, ist ihr Schwiegervater.