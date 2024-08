Die Brennesselpeitsche (WDH)

Momentan geht Johanna die Gartenarbeit nicht so leicht von der Hand, ihr Knie macht ihr arg zu schaffen. Die Schmerzen sind so stark, dass sie sogar den Rat ihrer Schwiegertochter annimmt und die Beine hochlegt. Auch Hermann ist es nicht gewohnt, dass sich sein Blümle am helllichten Tag aufs Sofa legt und schickt sie zum Arzt. Doch seine Frau weigert sich vehement. Es ist Lioba, die Johanna wieder auf die Beine bringt, und das auf höchst spektakuläre Art und Weise und sehr zum Missfallen von Hermann.

Jenny schwebt im siebten Himmel und nutzt jede freie Minute, um mit Daniel zusammen zu sein. Sehr zum Leidwesen von Onkel Franz, der sich von den beiden Turteltauben im Gesindehaus empfindlich gestört fühlt. Doch Jenny hat sowieso nicht vor, noch lange auf dem Fallerhof zu wohnen…

Monique wurde in den Schönwalder Gemeinderat gewählt. Sie nimmt diese Herausforderung gerne an, obwohl sie weiß, dass sie den größten Widersacher in Bernhard haben wird. Aber genau das spornt sie an, und die erste Schlappe als Gemeinderätin lässt nicht lange auf sich warten. Aber Monique ist eine Kämpferin – und das weiß auch der Herr Bürgermeister.