Finderglück

Karl betätigt sich als Fremdenführer für die neuen Feriengäste, doch nicht ganz uneigennützig. Ihm gefällt die attraktive Gudrun Schiller. Deren Bruder Egbert dagegen interessiert sich mehr für Mineralien. Als Johanna am nächsten Morgen ihren Sohn zur Stallarbeit holen will, findet sie zu ihrem Erstaunen sein Bett unberührt vor.

Wilma Häusler sitzt hilflos am Bett ihres Sohnes. Sie würde gerne ihre Enkel mitbringen, doch Dr. Marquard rät ihr ab. Kati will Hans Häusler in eine Spezialklinik bringen. Ihre Depressionen werden von neuer Euphorie abgelöst.

Hermann und Bürgermeister Singler sitzen allein am Stammtisch. Hermann kann es kaum erwarten, bis der neue Flächennutzungsplan durch die Instanzen kommt. Er ist nervös wegen Bergström.