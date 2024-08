Grüße aus Afrika

per Mail teilen

Wilhelm bekommt einen Brief aus Afrika von seinem dritten Sohn Heinz. Dieser arbeitet als Missionar in Namibia. Der Rest der Familie nimmt zu Wilhelms Bedauern keinen Anteil an den neuesten Nachrichten. Da kommt ihm eine gewagt Idee.

Kati setzt sich sehr für eine Spezialbehandlung des Komapatienten Hans Häusler ein. Dr. Marquard jedoch will ihn in eine andere Klinik verlegen lassen. Auch Professor Haussmann verweigert ihr die Hilfe.

Auf dem Fallerhof steht der große Frühjahrsputz an. Alle Familienmitglieder werden von Johanna eingespannt. Karl arbeitet endlich wieder im Stall. Hat er sich in die attraktive Gudrun Schiller verliebt?