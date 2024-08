Folge 543: Daheim

per Mail teilen

Serie D 2006

Daheim

Johanna legt in der Stube Tischdecken auf, und Karl bringt noch einen Blumenstrauß hinzu. Er findet, es hat immer etwas Festliches, wenn die Familie in der Stube vespert. Und einen feierlichen Anlass gibt es auch: Hermann soll endlich aus Afrika zurückkommen! Auch Bea dekoriert – allerdings die neue Küche, damit Hermann auch gleich einen guten Eindruck bekommt!

Leni bringt Paula ihre Linzertorten in den Löwen. Dabei sieht sie Plakate für den geplanten Tanzkurs und ist sofort Feuer und Flamme. Doch der Kurs findet nur statt, wenn es genügend Teilnehmer gibt – vor allem männliche! Leni macht sich sofort an die Akquise. Ihr erstes Opfer, Bernd Clemens, sagt sofort ab. Auch die Jungs vom Stammtisch lassen sich nicht zu einem Tanzkurs bewegen. Leni ist geknickt: drei Körbe in zwei Minuten! Doch Paula hat eine Idee.

Ein Taxi nähert sich dem Fallerhof – heraus steigt Hermann, der erst einmal einen tiefen Zug von der guten Schwarzwaldluft einatmet. Im Haus ruft er nach allen, aber keiner antwortet. Schließlich erwarten sie ihn einen Zug später, und Karl möchte ihn abholen. Als Johanna aus dem Hofladen kommt, sieht sie im Flur Koffer stehen. Sie kann es kaum glauben – ihr Brummel ist wieder da!