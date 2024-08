Folge 497: Schwere Zeiten

per Mail teilen

Als Ludwig bei Johanna die Brotzeit fürs Sägewerk kauft, macht er einige Andeutungen darüber, dass es dem Sägewerk nicht gut geht. Im Sägewerk arbeiten dann aber er und Toni erst einmal wieder am Regal für Leo weiter. Als Sophie das sieht, wird sie sauer. Denn statt die Aufträge fertig zu machen, die gerade anliegen und die dem Sägewerk Geld bringen, arbeiten die beiden schwarz!

Johanna erzählt Hermann, was sie von Ludwig erfahren hat. Hermann möchte sich sein eigenes Bild machen und fährt nach dem Essen im Sägewerk vorbei. Heinz sitzt im Büro und möchte zuerst gar nichts sagen. Doch dann erzählt er Hermann, wie schwierig die Lage ist .

Kati hat die Zeit in Hamburg bei Eva sehr gut getan. Voller Tatendrang kommt sie zurück in die Praxis. Anna hat die Praxis seit Peters Unfall weitergeführt und freut sich nun, dass sie einige Patienten wieder an Kati abgeben kann. Darunter ist auch Herr Weiss, dem Annas Behandlung auf dem Schlingentisch sehr gut getan hat. Als Kati nun Krankengymnastik mit ihm macht, ist er gar nicht begeistert.