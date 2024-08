Folge 496: Voller Einsatz

Hermann packt einen Picknickkorb für den Ausflug mit Irene. Die beiden haben diesmal sicherheitshalber ein Auswärts-Date und wollen mit der 3-Seen-Bahn durch den Schwarzwald gondeln. Bevor der Ausflug beginnt, werden die Turteltauben jedoch zunächst von Heinz ertappt und dann auch von Franz, der seinem Bruder lautstark vorwirft, Johanna zu verraten!

Monique ist als Aushilfe im Hofladen auf Dauer nicht optimal. Schließlich kann sie auf keinen Fall ihre Praxis schließen, nur um den Hofladen am Laufen halten zu können. Bea muss eine andere Lösung finden und fährt zu Franziska in die Waldhütte. Dort macht sie eine traurige Entdeckung.

Aus Sorge darüber, dass die Hochzeitstracht nicht rechtzeitig fertig wird, hat sich Jenny eine Auswahl an Hochzeitskleidern besorgt. Jede Anprobe macht die werdende Mama unglücklicher! Es bleibt ihr wohl nichts anderes übrig, als wenigstens mit einer der beiden Hobbyschneiderinnen ihren Frieden zu schließen.