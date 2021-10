per Mail teilen

Amtszeit: 1. September 1958 – 31. Dezember 1989 (SDR)

Hans Bausch wurde am 23. Dezember 1921 in Waldshut geboren. Er studierte zwischen 1945 und 1947 Geschichte, Politische Wissenschaft, Philosophie und Kunstgeschichte in Tübingen.

Auf eine Tätigkeit als Zeitungsredakteur bei der „Schwäbischen Post“ in Aalen von 1948 bis 1950 folgten sechs Jahre als Redakteur beim SWF, zuerst im Studio Tübingen, dann als Stuttgarter Korrespondent des Senders und innenpolitischer Kommentator.

1956 wurde er in den baden-württembergischen Landtag gewählt, dem er als Abgeordneter der CDU bis 1958 angehörte.

1958 gelang es dem damals 36-jährigen, den seit neun Jahren amtierenden SDR-Intendanten Fritz Eberhard mit knapper Mehrheit abzulösen. Neben seinem Einsatz für die Freiheit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nach innen und außen, sicherte Hans Bausch die Finanzen und kümmerte sich um die Programme des SDR.

Zu seinem 25-jährigen Dienstjubiläum 1983 wurde der SDR-Mediapreis gestiftet, der ab 1992 den Namen Hans Bausch Mediapreis erhielt.

Siebenmal wiedergewählt, schied er nach 31 Jahren an der Spitze der Anstalt am 31. Dezember 1989 aus dem Amt.

Hans Bausch starb am 23. November 1991 in Bühl.