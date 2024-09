Wann und wie wird eine Neuigkeit zu einer Nachricht in der tagesschau? Darüber haben wir am ARD Nachrichtentag bei „Mitmischen! bei der tagesschau“ mit unserem Publikum gesprochen. Die Plätze, die vorab online gebucht werden konnten, waren innerhalb weniger Stunden weg. Per digitaler Videoschalte waren knapp 280 Teilnehmende am 19.9. virtuell zu Gast in Hamburg bei der tagesschau und nahmen an interaktiven Workshops in 17 ARD-Medienhäusern teil. Per Zufallsgenerator wurden rund 34 Teilnehmende zum Workshop in die ARD-Zulieferredaktionen des SWR in Stuttgart und Mainz geschaltet. Hier entstehen Beiträge für die tagesschau, aber auch für die tagesthemen, das Morgen- und das Mittagsmagazin.

Der Workshop in Stuttgart Ganz nah dran waren die 17 Mitmischenden bei ARD aktuell in Stuttgart:

im Schnitt, bei den Themenangeboten für die tagesschau und im Notfallstudio. Auch beim Rundgang mit Redaktionsleiter Daniel Hechler und seinem Handy. Immer im Fokus: Welche Fragen haben die Teilnehmenden? Was meinen sie? Wie sehen sie das? Emotional und ehrlich „Ich bin blind und achte besonders auf gesprochenen beziehungsweise in diesem Beitrag den eingelesenen Text. Der kam gut betont und authentisch bei mir an“, so das Feedback von Patrick Plattek im Schnitt. „Ich liebe diesen Stress, diesen Druck“, sagte Redakteur Martin Rottach und erklärte dann das Notfallstudio und erzählte von Ausnahmesituationen. Kristin Becker, die die Themenangebote vorstellte, berichtete über das Privileg, als Journalistin zu arbeiten, über die vielen Erfahrungen, die man auch persönlich mitnimmt. Ein besonders emotionaler Moment im Leben von Redakteur Fabian Siegel: seine Berichterstattung über die Messerstecherei in Mannheim und der Besuch der Trauerfeier. „Noch mehr Austausch“ war nicht nur der Wunsch der Teilnehmenden, sondern auch der der Redaktion. Und etwas mehr Zeit. Man hätte an jeder Station eine Stunde lang quatschen können. Vielfältig, sehr informativ und sehr spannend, so die einhellige Meinung der Mitmischenden in Stuttgart. „Man spürt auch, dass sich das Team gut versteht, dass eine gute Arbeitsatmosphäre herrscht“, stellt Mitmischer Michael Mäder fest. „Vielen Dank für den genialen SWR Workshop“, so das Feedback von Tobias Schnieders. Das Fazit von Redaktionsleiter Daniel Hechler: „Ich habe mich sehr über den wertschätzenden, offenen Austausch und das tolle Feedback gefreut. Uns allen hat es Spaß gemacht!“ Der Workshop in Mainz „Wir hatten die Stunde gut durchkonzipiert und konnten den Teilnehmenden Redaktion, Produktionsmittel und Beitragsproduktion an einem konkreten Beispiel zeigen“, so Vera Schmidberger, Redaktionsleiterin von ARD aktuell in Mainz. Ein Learning aus dem Workshop: Vielen Menschen ist die dezentrale Struktur, in denen die tagesschau entsteht, nicht klar. Und damit auch nicht die Rolle der ARD-Medienhäuser. Im Workshop konnte das aber geklärt werden. Sehr positiv: Die Fragen der Teilnehmenden seien alle konstruktiv und wertschätzend gewesen. Eine Frage war für Vera besonders wichtig: „Werden solche Aktionen in die Schulen getragen?“ Und darauf antwortete sie gerne: „Ja, das macht der SWR sehr engagiert“. Weitere Einblicke zu „Mitmischen! bei der tagesschau“ Tag der Nachricht: Mitmischen bei der tagesschau

Hinter den Kulissen einer Nachrichtenredaktion beim „Tag der Nachricht“