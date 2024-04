2024 ist das „Jahr der Nachricht“. Der SWR will gemeinsam mit der Initiative #UseTheNews Jugendlichen zeigen, warum Nachrichten in Zeiten von Fake News für ihr Leben wichtig sind.

SWR Newscamps im Südwesten

In den SWR Newscamps lernen Schülerinnen und Schüler, wie sie Falschmeldungen von gesicherten Informationen unterscheiden und wie Nachrichtenredaktionen arbeiten. Die Jugendlichen schreiben zudem selbst Nachrichten und sprechen diese ein. Los ging es am 20. März im SWR Studio in Kaiserslautern mit insgesamt 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. In der Popakademie Mannheim ist gemeinsam mit der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LFK) das nächste SWR Newscamp in Planung, weitere Camps im SWR Sendegebiet folgen im Laufe des Jahres. Auch das Kinder- und Familienprogramm des SWR plant Sendungen zum Themenschwerpunkt „Nachrichten und Fake News“ sowie ein Special im Kinderbereich der ARD Mediathek. Planet Schule stellt Lerninhalte zur Verfügung und veranstaltet Workshops.

Bundesweite Initiative #UTN: Die Allianz für Nachrichtenkompetenz im digitalen Zeitalter

Der SWR und die ARD sind Medienpartner der Medienkompetenz-Initiative #UseTheNews. Das ist ein breites Bündnis privater und öffentlicher Partnerinnen und Partner. Neben der ARD, dem ZDF und RTL/ntv sind das beispielsweise Verlagshäuser wie „Der Spiegel“ oder die „Funke“-Gruppe sowie führende Verlegerverbände und die Organisation der Mediaagenturen (OMG). Auch zahlreiche Landesmedienanstalten, die Bundeszentrale für Politische Bildung, das Leibniz-Institut für Medienforschung sowie die Madsack-Stiftung oder die „Zeit“-Stiftung sind Teil der Initiative.