SWR Newscamp Teilnehmerin Elli

In Newscamps sollen Schülerinnen und Schüler lernen, wie sie Falschmeldungen von gesicherten Informationen unterscheiden und wie Nachrichtenredaktionen im SWR arbeiten. Außerdem sollen die Jugendlichen selbst Nachrichten schreiben und sprechen. Los ging es am 20. März im SWR Studio in Kaiserslautern.