ARD Nachrichtentag - im SWR oder digital dabei sein

Am 19. September geht es beim ARD Nachrichtentag um Nachrichtenkompetenz und einen reflektierten Umgang mit Desinformation. Gemeinsam starten die ARD Medienkompetenz-Teams Angebote für alle Altersgruppen. Vor Ort in Schulen und Vereinen sowie bei uns in den Funkhäusern.

Wir möchten unserem Publikum ermöglichen, die Arbeit der ARD besser kennen zu lernen und in den direkten Austausch mit uns zu treten. Hier erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren, wie Nachrichten entstehen, wie Journalistinnen und Journalisten arbeiten und welche journalistischen Grundsätze der Redaktionsarbeit zugrunde liegen.

Dazu gibt es bundesweit Angebot in den ARD Häusern, auch bei uns im SWR.

Im SWR dabei sein

Einblick in die Arbeit von SWR Aktuell bekommen Interessierte im SWR Funkhaus Stuttgart, zentraler Bestandteil ist der Austausch mit den Nachrichtenmacherinnen und -machern. Ein geführter Besuch in den Studios und Redaktionsräumen gehört ebenso zum Programm (teilnehmen werden Gewinnerinnen und Gewinner aus der Aktion "SWR Aktuell Prompter-Challenge").

Im SWR Funkhaus Baden-Baden erleben Teilnehmende aus dem Kreis des Landesjugendfeuerwehrverbandes Baden-Württemberg einen intensiven Nachrichtenworkshop. Inklusive Studioführung bei SWR3.

In Mainz haben Interessierte die Gelegenheit, im Studio des Offenen Kanals eine eigene Nachrichtensendung zu produzieren. Dabei übernehmen sie verschieden Rollen: von Moderation, Redaktion über Regie, Schnitt und Bildmischen – alles im Team und mit Unterstützung von SWR Redakteurinnen und Medienpädagogen. Ein gemeinsames Projekt von SWR und der Medienanstalt RLP.

Digital dabei sein bei "Mitmischen! bei der tagesschau"

Nicht nur die Redakteurinnen und Redakteure der tagesschau vor Ort geben am 19. September einen interaktiven Einblick in ihre Arbeit in Hamburg, sondern auch viele der Redaktionen, die tagtäglich Beiträge und Interviews für die Hauptnachrichten produzieren: unter anderem der BR in München, der WDR in Köln, der SWR in Stuttgart und Mainz, das ARD-Hauptstadtstudio in Berlin, das vor allem über bundespolitische Themen informiert – und exemplarisch für die ARD Auslandsstudios auch das Studio in Wien.

Weitere Infos und Anmeldung hier.

Das gesamte Angebot des ARD Nachrichtentags gibt es hier.