ARD Jugendmedientag 2024

Live beim Livestream und gleichzeitig auf ARD alpha: Schülerinnen und Schüler in der Mainstage in Stuttgart.

Parallel zu Workshops und Schulbesuchen gab es beim ARD Jugendmedientag auch einen Livestream , der abwechselnd vom BR, WDR und SWR produziert wurde. In Stuttgart in der Mainstage konnten Schüler:innen im Publikum dabei sein. In den 45-minütigen interaktiven Sendungen, die von 8:30 bis 13 Uhr deutschlandweit in den Klassenzimmern gestreamt und auf ARD alpha ausgestrahlt wurden, drehte sich alles um das Thema News. Die SWR Sessions wurden von Walerija Petrova und Kai Witvrouwen (beide DASDING) moderiert.