Regionalreporterin Stefanie Schmitz

Steffi Schmitz ist mit Leib und Seele Reporterin. Meistens ist die Ulmerin mit Mikrofon und Kamera unterwegs, um über das zu berichten, was ihr am wichtigsten ist: Menschen und ihre Geschichten. Nach einem Volontariat bei einem privaten Radiosender in Ulm und einem berufsbegleitenden Studium für Medienmanagement und Kommunikation wechselte sie 2014 zum SWR. Dort sucht sie seitdem nach spannenden und persönlichen Geschichten in Ulm und um Ulm herum. Privat verbringt sie so viel Zeit wie möglich mit ihren Kindern. Zum Ausgleich spielt sie gern Tennis und reist gern – frei nach dem Motto „Meer geht immer“.

