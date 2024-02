Regionalreporterin Sarah Hennings

Owusu Künzel arbeitet seit 2019 als multimedialer Reporter im SWR Studio in Freiburg. Nach seinem Volontariat bei einem privaten Sender im Raum Stuttgart, startete er

in Freiburg bei der Social Media-Abteilung von DASDING.

Inzwischen berichtet er für TV, Radio und Online aus ganz Südbaden und dem Dreiländereck, zum Beispiel über den

überraschende Fund eines verborgenes Gemäldes aus der NS-Zeit,

die Ankunft indischer Metzger-Azubis in Weil am Rhein

oder den Ticket-Trubel für Freiburger Fußballfans beim Auswärtsspiel in Turin. Vor allem interessieren ihn interkulturelle und grenzübergreifende Themen.