Regionalreporterin Louisa Guy

Mit der neuen Reihe #Lieblingsjob geben unsere Regionalreporterinnen und Regionalreporter Einblick in ihren Arbeitsalltag und zeigen die Vielfalt der Themen, die sie beschäftigen und berühren.

Die Reporterinnen und Reporter unserer zwölf SWR Regionalstudios in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind tief in ihrem Sendegebiet verwurzelt. Schnelle, zuverlässige und authentische Beiträge für die Menschen im Südwesten – dafür stehen sie. Allen gemeinsam ist die Leidenschaft für ihren Beruf, die Freude an der Begegnung mit Menschen aus ihrer Region.

Übrigens: Der SWR ist auch Partner der Nachrichten-Initiative #UseTheNews.