Regionalreporterin Damaris Diener

Damaris Diener machte nach ihrem Studium der Medienwissenschaften und Medienkommunikation in Chemnitz, Tübingen und Brüssel ein trimediales Volontariat beim Mitteldeutschen Rundfunk. Seit 2020 ist sie multimediale Reporterin im SWR-Regionalstudio Mainz. Als Mitglied im Klimakompetenznetzwerk des SWR berichtet die Journalistin über Themen wie Klimawandel und Klimaanpassung in der Region Rheinhessen/Nahe und wie die Menschen damit umgehen. Aber auch andere Themen setzt die Reporterin mit Neugier um – von invasiven Sumpfkrebsen in Worms bis zur Digitalisierung der wertvollen Gutenbergbibeln in Mainz. Nah dran sein, den Menschen zuhören und ihre Geschichten erzählen, das macht Damaris Diener als Reporterin besonders Spaß.