Regionalreporter Sebastian Stollhof

Sebastian Stollhof ist Pfälzer durch und durch. Er wuchs am Donnersberg auf und kehrte nach seinem Sozialwissenschafts-Studium in Landau zurück an den höchsten Berg der Pfalz. So ist es auch nicht verwunderlich, dass er sich im SWR Studio in Kaiserslautern um verschiedene Themen aus der Westpfalz kümmert – von der schwierigen Situation der Krankenhäuser, dem politischen Geschehen in Kaiserslautern oder Kusel, dem Zustand des Pfälzerwaldes bis hin zum großen Heimspiel von Popstar Mark Forster auf dem Betzenberg.

Die Vielfalt des Berufs, sich immer wieder mit neuen Themen zu befassen, vor allen Dingen aber über Menschen zu berichten, war und ist nach wie vor sein Antrieb. Das war auch der Grund, warum er Journalist werden wollte. Vor seiner Zeit beim SWR war er viele Jahre bei der Tageszeitung „Die Rheinpfalz“.

In seiner Freizeit schnürt er gerne die Laufschuhe, ist immer mal wieder auf Fußballplätzen der Region oder engagiert sich ehrenamtlich in verschiedenen Vereinen.