Regionalreporter Johannes Baumert

Johannes Baumert ist seit 2020 Multimedia-Reporter im SWR Studio Koblenz. Seit der Flutkatastrophe im Ahrtal berichtet er aber überwiegend aus der Hochwasser-Region über den Wiederaufbau für den SWR und die ARD-Radiowellen. Zuvor hat er in Bonn Politikwissenschaft, Soziologie und Geschichte studiert und parallel dazu eine Journalistenausbildung am Institut zur Förderung Publizistischen Nachwuchses (ifp) in München absolviert.Wenn er nicht von der Ahr berichtet, fährt er mit dem Rad den Rhein entlang oder wandert in der Eifel oder im Siebengebirge.

