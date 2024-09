per Mail teilen

Dokuserie von SWR Kultur / fünf Folgen je 30 Minuten / ab 10. Oktober 2024 in der ARD Mediathek und um 23:35 Uhr im SWR

Die Stuttgarter Staatstheater sind das größte Dreispartenhaus der Welt und beschäftigen rund 1.400 Mitarbeitende. Vier junge Ensemblemitglieder aus Oper, Ballett und Theater führen hinter die Kulissen und an Orte, die die Zuschauer:innen selten sehen. „Toi Toi Toi! Das größte Dreispartenhaus der Welt“ erzählt in fünf Folgen eine Geschichte über Menschen aus Stuttgart, die einzigartige Kunst produzieren. Ab 10. Oktober 2024 in der ARD Mediathek und um 23:35 Uhr im SWR.

Die Gesichter vor und hinter dem Vorhang

In „Toi Toi Toi! Das größte Dreispartenhaus der Welt“ führen vier junge Ensemblemitglieder, Ballerina Rocio Aleman, Schauspieler Elias Krischke und das Sängerpaar Esther Dierkes und Björn Bürger das TV-Publikum hinter die Kulissen des Hauses, das ihr Leben bedeutet.

Die Doku begleitet das Stuttgarter Ballett auf einem Gastspiel nach Bangkok, zeigt die Arbeit der Berufe von Inspizient:innen, Requisiteur:innen und Schneider:innen hinter den Kulissen, die täglich ihr Bestes geben und nie im Scheinwerferlicht stehen. Die Kamera ist noch Sekunden vor der Premiere nah dran an den Stars, beobachtet, wie Schneider:innen den Ausnahmetänzer Friedemann Vogel in einen Nussknacker verwandeln.

Kreative Köpfe hinter der Doku

Die fünfteilige Dokumentationwurdevon den Filmemacher:innen Sandra Maria Dujmovic und Joachim Lang für den SWR produziert. Ihre Namen stehen für Arthouse-Filme wie „Mackie Messer – Brechts Dreigroschenfilm“, „Führer und Verführer“, ausgezeichnet mit dem Audience Award 2024 auf dem Filmfest München, und „Cranko“ mit Sam Riley sowie den Stars des Stuttgarter Balletts (Kinostart: 3. Oktober 2024).

Im Stream und im Fernsehen

Die Dokuserie ist ab dem 10. Oktober 2024 in der ARD Mediathek abrufbar und wird am gleichen Tag um 23:35 Uhr im SWR ausgestrahlt.

