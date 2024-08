Der Auftakt-Roman der erfolgreichen Sommerby-Buchreihe wird von der ARD verfilmt / vor der Kamera stehen u. a. Johanna Gastdorf, Katrin Wichmann, Denis Moschitto und Lotta Herzog

In der Umgebung von Hamburg sowie an der Schlei haben die Dreharbeiten zur Romanverfilmung „Ein Sommer in Sommerby“ nach der Buchvorlage von Kirsten Boie begonnen. Hauptrollen spielen u. a. Johanna Gastdorf, Katrin Wichmann, Denis Moschitto und Lotta Herzog. In „Ein Sommer in Sommerby“ wollen die drei Großstadtkinder Martha, Mats und Mikkel eigentlich nicht zu ihrer fremden, schroffen Oma in das kleine reetgedeckte Haus ohne Verkehrs- und Telefonanbindung fahren. Doch dann lernt Martha Enes kennen, Mats die Hühner, Mikkel wird zum Helden und Sommerby zum Sehnsuchtsort mit unendlichen Freiheiten. Die Dreharbeiten dauern noch bis Mitte September. Die Ausstrahlung im Ersten und in der ARD Mediathek ist für 2025 geplant.

„Ein Sommer in Sommerby“

Als die Mutter (Katrin Wichmann) von Martha (Lotta Herzog), Mikkel (Gregory Richters) und Mats (Samuel Muller) während eines Aufenthaltes in New York einen Unfall hat, muss der Vater (Denis Moschitto) zu ihr in die USA und die drei Geschwister müssen zur Oma – einer Oma, die sie bisher nicht kennen. Oma Inge (Johanna Gastdorf) lebt allein mit ihren Haustieren hoch im Norden, an der Schlei, auf einer Landzunge. Bei ihrem kleinen Häuschen, weit entfernt von der Stuttgarter Heimat, gibt es weder Mobilfunk-Netz noch einen Telefonanschluss oder eine Straßenanbindung. Inge hatte schon eine Weile niemanden mehr so nah um sich, und das merkt man. Aber die Enkel knacken nach und nach die harte Schale der einsamen Frau und wachsen an den Aufgaben, die die Oma ihnen, ohne zu zögern, überträgt. Mit zärtlich-schroffem Realismus erzählt Kirsten Boies liebe- und humorvolles Sommerabenteuer von den großen Themen, mit denen sich Kinder auseinandersetzen müssen, wenn sie Selbstvertrauen entwickeln und Verantwortung übernehmen wollen.

Produktion

„Ein Sommer in Sommerby“ (SWR/NDR/Radio Bremen/ARD) wird von den Produzenten Björn Vosgerau und Levin Hübner von der Wüste Medien GmbH in Szene gesetzt. Das Drehbuch nach dem Roman von Kirsten Boie schrieb Catharina Junk. Regie führt Mara Eibl-Eibesfeldt. Neben den schon Genannten gehören u. a. Björn Meyer (Makler), Rainer Bock (Nachbar Boysen), Hanife Sylejmani (Aylin), Konstantin Riesen (Enes) und Helene Salame (Dilara) zum Ensemble. Die Redaktion haben Lene Neckel (SWR), Lina Kokaly (Radio Bremen) und Ole Kampovski (NDR).

v.l. oben Levin Hübner, Denis Moschitto, Britta Mangold (Kamera), Mara Eibl-Eibesfeldt, Johanna Gastdorf, Katrin Wichmann, v.l.unten Samuel Muller, Lotta Herzog, Gregory Richters © SWR/Wüste Medien/O-Young Kwon SWR Wüste Medien/O-Young Kwon

