Armin Rohde als Fußballtrainer Ingo Pannek ©ARD/SWR/Constantin Entertainment/Pirates World SWR ©ARD/SWR/Constantin Entertainment/Pirates World

Mein Motto war: Gib dem Affen Zucker! Ich hatte ein irres Vergnügen, diesen leidenschaftlichen, aber auch cholerischen Coach zu spielen, der nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen ist. Meine Vorbereitung bestand darin, die Wutausbrüche von so vielen Fußballtrainern wie möglich zu studieren. Dies ist nun mein bescheidener Versuch, diese große Reihe zu ergänzen. Und mit so tollen Kolleginnen und Kollegen macht’s noch einmal mehr Spaß!

Ingo Pannek ist DIE Fußballlegende in Smeilingen: Er war Kapitän der legendären Mannschaft, die eine Saison mal in der Regionalliga gespielt hat! Reich ist er deswegen nicht geworden. Doch sein Herz für den Smeilinger Fußball ist immer geblieben: Er engagiert sich ehrenamtlich in allen Bereichen des Klubs und trainiert die Herren-Mannschaft. Es kann allerdings vorkommen, dass er seine überforderten Spieler anbrüllt – fast, als wolle er sie Kraft seiner Stimme zum Champions- League-Sieg treiben. Kein Wunder, dass der Trainer immer heiser ist. Seinen Kritikern bietet er vehement Paroli.