„30 Tage Lust“ – Preview-Event der neuen SWR Serie aus Stuttgart

Vor Serienstart die erste Folge der neuen SWR Serie „30 Tage Lust“ schauen mit Moderatorin Walerija Petrowa, den beiden Hauptdarsteller:innen Linda Blümchen und Simon Steinhorst sowie Paar- und Sexualtherapeutin Julia Henchen und einem Electronic-Live-Set des Elektropop-Duos ÄTNA.

Die wichtigsten Informationen auf einen Blick

Datum: Dienstag, 22. Oktober 2024 Beginn: 19:30 Uhr

Einlass: 18:00 Uhr Ort: StadtPalais – Museum für Stuttgart

Konrad-Adenauer-Straße 2

70173 Stuttgart

Eintritt: frei

Worum geht's?

„30 Tage Sex, mit wem auch immer, alles ist erlaubt und – wir reden nicht darüber.“ Geht das gut in einer festen Beziehung? Freddy und Zeno, ein Paar Ende 20, probieren es aus. Na ja, eigentlich überrumpelt Freddy ihren Freund mit dieser Spontan-Idee. Was folgt sind unbeholfene Dates, bizarre Begegnungen, eine Achterbahn so ziemlich aller Gefühle, extreme Zweifel, aber auch zärtliche Momente. Hält ihre Beziehung das aus?

Was erwartet euch im StadtPalais?

Ihr bekommt die Möglichkeit, exklusiv die erste Folge der neuen SWR Serie „30 Tage Lust“ anzuschauen – und das vor dem offiziellen Serienstart am 25. Oktober in der ARD Mediathek.

Und danach? Lasst uns reden! Moderatorin Walerija Petrowa (YouTube: BRUST RAUS, DASDING vom SWR) talkt mit den beiden Hauptdarsteller:innen Linda Blümchen und Simon Steinhorst, mit Paar- und Beziehungstherapeutin Julia Henchen (Instagram: @lustfaktor) und mit euch über Sex, Beziehungen, Liebe und noch mehr – euer Input ist ausdrücklich erwünscht!

Electronic-Live-Set von ÄTNA

Nach TV & Talk gibt’s noch etwas auf die Ohren: Das Elektropop-Duo ÄTNA hat mehrere Songs zum Seriensoundtrack beigesteuert und bringt euch ein Electronic-Live-Set ins StadtPalais. Im Oktober erscheint mit „Lucky Dancer“ übrigens auch das dritte Album von Inéz Schaefer und Demian Kappenstein, wie das Duo mit bürgerlichem Namen heißt.

Verbringt den Abend des 22. Oktobers mit Serienschauen, spannenden Diskussionen und guter Musik. Und das alles in bester Gesellschaft im StadtPalais Stuttgart.