Kunst-Idee aus Mannheim auf der CMT: Malen mit dem Fahrrad

Auf dem Fahrrad sitzen und gleichzeitig ein Bild malen! Das ist unser WOW des Tages.

Am Stand der Stadt Mannheim kann man sich mit dem Rad sportlich betätigen und dabei seiner Kreativität freien Lauf lassen. Denn auf dem roten Fahrrad ist auf dem Vorderrad eine Drehscheibe montiert, in die ein Blatt gespannt wird. Jetzt nur noch losstrampeln und die Farben auf das Papier tropfen lassen. Durch die Drehbewegung verläuft die Farbe an den äußeren Rand und so entsteht ein farbenfrohes Kunstwerk.

Die Stadt Mannheim hat eine lange Verbindung zum Fahrrad, denn hier wurde 1812 von Karl Drais das erste Zweirad erfunden. Die Draisine, auch Laufrad genannt, hatte damals allerdings noch keine Pedale. Mit dem roten Fahrrad auf der CMT kombiniert die Stadt ihren Erfindergeist mit ihrer Kunst- und Kulturszene.