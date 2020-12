Zusätzlich zur Praxis nimmst du im SWR noch an verschiedenen Workshops und Seminaren teil, wie z. B. Presse- und Urheberrechtskurs, Onlinekurs. Im zweiten Ausbildungsjahr wirst du an einer fachtheoretischen Weiterbildung in mehreren Blöcken an der Hochschule Darmstadt teilnehmen und erhälst nach erfolgreichem Abschluss das Zertifikat “Wissenschaftliche*r Dokumentar*in Information Specialist“. Die hierzu anfallenden Kosten werden vom SWR übernommen.