per Mail teilen

Du interessierst dich für die Kommunikation des größten Medienunternehmens im Südwesten? Du bist zu Hause auf Plattformen wie Facebook, Instagram und YouTube und möchtest die multimediale Zukunft des SWRs mitgestalten? Dann kommt hier deine Chance – bewirb dich auf das Kommunikationsvolontariat mit Schwerpunkt auf Online- und Digitalmarketing.

Was du zum Volontariat wissen solltest Nächste Ausschreibung: Wir planen voraussichtlich für Oktober 2022 das nächste Kommunikationsvolontariat mit Schwerpunkt Online-Marketing. Die Ausschreibung dazu beginnt voraussichtlich Ende 2021. Sobald weitere Informationen vorliegen, werden sie auf dieser Seite zu finden sein. Ort: Stuttgart, Mainz Dauer: 2 Jahre Hinweis: Die Bewerbung erfolgt ausschließlich über unser Online-Bewerbungsportal, das nur für den Bewerbungszeitraum freigeschalten ist. Aktuell ist das Bewerbungsportal geschlossen. Ansprechpartnerin: Christina Benz Telefon: 0711 929 12444

0711 929 12444 E-Mail: Christina.Benz@SWR.de

Christina.Benz@SWR.de Du willst mehr über Deine zukünftige Ausbilderin erfahren? Hier gehts zur Ausbilder-Vorstellung.

📣 DAS ERWARTET DICH WÄHREND DEINES VOLONTARIATS

• Durch deine Vorkenntnisse in Social Media erwarten dich spannende Aufgaben im Bereich Online- und Digitalmarketing. Dabei lernst du analytische und kreative Elemente zu ganzheitlichen, performancegetriebenen Kampagnen zu verbinden.

• Du arbeitest bspw. in der Presse, für unseren Twitteraccount, in der Abteilung Markenführung und Design, oder schnupperst in Hörfunk-, Fernsehen oder Online-Redaktionen hinein.

• Verschiedene Workshops und Seminare warten auf dich, sowie die Mitarbeit bei “funk” in Mainz, dem Jugendangebot von ARD und ZDF.

• Natürlich lernst du auch den SWR als Unternehmen kennen, sowie seine drei Standorte und deren Organisation.

✔️ DAS BRINGST DU SCHON MIT

• Abgeschlossenes Studium (Uni/FH/DH/BA) in den Bereichen Kommunikation, Marketing, Werbung oder vergleichbare Abschlüsse (Abschlusszeugnis beilegen).

• Spaß am Arbeiten mit digitalen Medien und an Trends im Online- und Digitalbereich. Sowie eine hohe Affinität zu Social Media.

• Fertigkeit sich in verschiedene Zielgruppen hineinzuversetzen.

• Teamgeist und die Fähigkeit andere von deinen eigenen Ideen zu begeistern.

• Ideal: erste Erfahrungen durch Praktika, Hospitanzen oder freie Mitarbeit in den Bereichen Medien und Kommunikation.

• Hohe Belastbarkeit auch unter Zeitdruck, ein ausgeprägtes Organisationsgeschick, Engagement, Kreativität und eine hohe kommunikative und soziale Kompetenz.

🎉 DEINE BENEFITS

Neben einem umfassenden Volontariat in einem multimedialen Unternehmen profitierst du bei uns von zahlreichen Benefits:

Vergütung SWR Während deines Volontariats erhältst du im ersten Halbjahr eine monatliche Vergütung in Höhe von 2.096 €. Im zweiten Halbjahr steigt der Betrag auf 2.208 €. Im letzten Ausbildungsjahr bekommst du 2.324 € von uns. Onboarding SWR "Herzlich willkommen“ nehmen wir wörtlich. Um deinen Einstieg beim SWR so angenehm wie möglich zu gestalten, nehmen wir uns am Anfang viel Zeit für dich, stellen dir deine Arbeit, die Kollegen*innen und dein zukünftiges Arbeitsumfeld vor. Urlaub und Arbeitszeit SWR Während deines Volontariats im SWR arbeitest du 39 Stunden in der Woche. Für kreative Verschnaufspausen bekommst du 31 Urlaubstage im Jahr von uns. Vergünstigtes Jobticket SWR Als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt tragen wir eine besondere Verantwortung – auch in Bezug auf unsere Umwelt. Deshalb bieten wir dir attraktive Mobilitätsmaßnahmen an. Dazu zählt beispielsweise ein vergünstigtes Jobticket für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel an den drei Hauptstandorten Baden-Baden, Mainz und Stuttgart. Fort- und Weiterbildung SWR In deinem Volontariat hast du natürlich auch die Chance an externen Seminaren der ARD- und ZDF-Medienakademie, sowie an internen Seminaren teilzunehmen. Weiterbeschäftigungsgarantie SWR Das Beste kommt zum Schluss: Nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung gibt es - gemäß der Regelung im Tarifvertrag für Auszubildende - eine Weiterbeschäftigungsgarantie von 12 Monaten, in denen du dich weiter spezialisieren kannst.

VIELFALT IM SWR

Der SWR verfolgt das Ziel der beruflichen Chancengleichheit von Frauen und Männern und fordert daher Frauen auf, sich zu bewerben.



Wir sind Unterzeichner der „Charta der Vielfalt“ und fördern die Vielfalt in unserer Belegschaft. Deine Bewerbung ist bei uns willkommen, unabhängig von Geschlecht, kultureller oder sozialer Herkunft, Religion, Weltanschauung, Alter, sexueller Orientierung oder einer Behinderung.