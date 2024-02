Sie sind schon lange ein gutes Team: Vanessa Mai und SWR4 Baden-Württemberg. Premiere feierte die Sängerin jetzt als Radiomoderatorin. Gemeinsam mit Jörg Assenheimer hat die 27-Jährige am vergangenen Mittwoch das erste Mal die Morgenstrecke am Mikrofon begleitet – und weil es sowohl den Hörer*innen als auch dem Moderatoren-Duo so viel Spaß gemacht hat, geht’s diese Woche am Mittwochmorgen um 6 Uhr in die nächste Runde. Wie die beiden im Studio den Abstand halten, verraten sie uns in ihrem Video.