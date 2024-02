Homeoffice mal anders

Normalerweise befindet sich der Arbeitsplatz von SWR Hörfunkkorrespondentin Karin Senz im Auslandsstudio der ARD in Istanbul. Vor kurzem verbrachte sie ihren Urlaub im Küstenort Kas am südwestlichen Ende des Landes. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen am Bosporus hat sie sich kurz vor Urlaubsende spontan dazu entschlossen, in Kas zu bleiben und von dort aus zu berichten. Wie ihr derzeitiger Arbeitsplatz aussieht und was die Menschen abseits der Metropole Istanbul momentan bewegt, erzählt Karin Senz im Video.