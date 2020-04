per Mail teilen

Auf allen Kanälen der ARD ordnet der ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam die neuesten Entwicklungen in Sachen Corona ein. Denn die Zuschauerfrage dieser Tage lautet: Darf ich eigentlich noch ...?

Der ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam ist ein gefragter Mann. Auf allen Kanälen der ARD ordnet er die neuesten Entwicklungen in Sachen Corona ein und erklärt, welche rechtlichen Konsequenzen sich daraus ergeben. Denn die Zuschauerfrage dieser Tage lautet: Darf ich eigentlich noch ...? „Die Menschen sind verunsichert und haben einen ungeheuren Wissensdurst“, so Bräutigam. Welche Auswirkungen die außergewöhnlichen Umstände in der Krise auch auf sein eigenes Arbeitsumfeld haben, und welche persönliche Erkenntnis er aus den bisherigen Geschehnissen gewinnt, beschreibt Frank Bräutigam im Video.